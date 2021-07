Murale realizzato con Airlite, completamente naturale, che utilizza la luce del sole per ridurre la presenza di ossidi di azoto nell’aria

Il disegno vincitore del concorso ‘Lascia un segno: un murale antismog per la tua città’ è diventato un grande murale di 72 mq sulla facciata del Plesso Scolastico Hans Christian Andersen di Settimo Torinese. Il concorso ha coinvolto 9 classi e 180 studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado ‘Italo Calvino’ dell’Istituto Comprensivo Settimo Quarto di Settimo Torinese, per la realizzazione di un disegno sul tema della sostenibilità e della difesa dell’ambiente. 27 sono stati i disegni pubblicati sui canali social del Comune, i quali sono stati giudicati direttamente dai cittadini dei Settimo che, con oltre 1500 like e più di 70 condivisioni, hanno contribuito a decretare il vincitore, insieme a una giuria di qualità composta da esponenti dell’Amministrazione e di Engie e dallo street artist Giovanni Mulé. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata l’opera della classe 3H che, con il messaggio: ‘Apri la cerniera per un mondo migliore. Non mandare tutto in fumo’, ha voluto valorizzare gli aspetti positivi delle energie rinnovabili come punto di forza per un futuro sostenibile.

Il murale completamente naturale

Il Murale è il primo di questo tipo realizzato nel Comune di Settimo Torinese, dipinto da studenti che hanno partecipato a un concorso cittadino. L’opera è stata realizzata con una particolare pittura, Airlite, completamente naturale, che utilizza la luce del sole per ridurre la presenza di ossidi di azoto nell’aria ed eliminare batteri nocivi: sarà capace di neutralizzare l’inquinamento di ben 4000 auto in un anno. Il disegno è stato inaugurato alla presenza di Elena Piastra, Sindaco di Settimo Torinese, di Alessandra Girard, Assessore all’Educazione, scuola, definizione misure e interventi tutela minori, servizi a sostegno genitorialità e affidi familiari, pari opportunità/differenze di genere, diritti LGBT, contrasto discriminazioni, lotta violenza sulle donne/minori, diritti benessere anima, di Alessandro Raso Assessore all’Ambiente, parchi, trasporti, mobilità sostenibile, viabilità e innovazione, e di Emiliano Piacibello, Head of District Heating Piemonte di ENGIE Italia. Alla classe vincitrice del concorso è stato donato un premio di 1500 euro da utilizzare in attività didattiche.

L’impegno di Engie

Oltre a questa iniziativa, l’impegno di Engie per la sensibilizzazione dei ragazzi del territorio si è concretizzato anche nel progetto ‘Città Intelligenti Engie by Lego Education’. Nel corso dell’anno scolastico appena concluso, infatti, ENGIE ha sostenuto il progetto della Biblioteca Archimede di Settimo, finalizzato alla diffusione del metodo Lego Education, che vuole avvicinare i ragazzi alla cultura scientifica, al pensiero computazionale e all’educazione al corretto utilizzo delle nuove tecnologie attraverso laboratori didattici. E’ stata sviluppata un’ambiziosa piattaforma digitale che ha permesso agli studenti delle scuole del Comune di svolgere ugualmente queste attività in DAD, attraverso giochi, quiz e sfide, imparando, al contempo, i valori e i principi di sostenibilità che ENGIE è costantemente impegnata a diffondere.

La piattaforma, accessibile liberamente online tramite il sito 7web.tv/education, è diventata un prezioso strumento educativo per docenti e studenti, fornendo, sotto forma di prove d’ingegno, divertenti questionari e giochi, informazioni importanti sulla sostenibilità ambientale, la mobilità green, gli obiettivi del programma ONU dell’AGENDA 2030 e i progetti per le città intelligenti. Tutto sotto forma di prove d’ingegno, divertenti questionari e giochi. Sono stati coinvolti oltre a tutti i 4 Istituti Comprensivi di Settimo Torinese, anche 25 scuole di Torino e 17 scuole dei Comuni appartenenti alla prima cintura dell’area urbana del capoluogo piemontese. Un totale di più di 6000 ragazzi, un grande successo di partecipazione. L’accesso alla piattaforma ha superato, però, anche i confini delle scuole piemontesi, coinvolgendo ragazzi di altre parti d’Italia che si sono collegati liberamente, mostrando le enormi potenzialità di questo sistema educativo basato sul gioco.

