L'iniziativa di raccolta fondi organizzata da Legambiente per donare nuovi boschi alle città

Presentazione della settimana di raccolta fondi promossa da Legambiente ‘Un piccolo gesto per curare l’ambiente’. Nella sede di Roma in Via Salaria, 403, interverranno il presidente nazionale Legambiente Stefano Ciafani, l’esponente di Rai per il Sociale Roberto Natale, la direttrice generale di Star Biz Maria Cristina Russo, il presidente di Oikos Claudio Balestri, l’esponente del Comitato Terreno Legambiente Francesca Abbado e la presidente Legambiente Campania Mariateresa Imparato. La conferenza potrà essere seguita in streaming su www.legambiente.it e su www.lapresse.it.

