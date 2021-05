Così Roberto Natale di Rai per il Sociale a margine della presentazione della campagna di raccolta fondi

(LaPresse) “E’ importante che si costruisca parecipazione” sulla questione ambientale e “che questi temi non si rivolgano solo agli addetti ai lavori o ai più sensibili”, ha detto Roberto Natale di Rai per il Sociale, per questo “la legittimazione nuova del servizio pubblico non può che essere quella di attenzione ad una fase delicatissima che il Paese sta attraversando”, ha spiegato. Natale ha parlato a margine della presentazione della campagna di raccolta fondi, nella sede nazionale di Villa Ada, a Roma. La Rai affiancherà l’iniziativa con attività di sensibilizzazione e informazione dal 31 maggio al 6 giugno. Giorno clou sarà sabato 5 giugno, Giornata mondiale dell’ambiente, in concomitanza della quale andrà anche in onda sabato pomeriggio su Rai3 uno Speciale TGR.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata