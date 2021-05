Bandiera Blu

In testa la Liguria, con 32 località insignite del riconoscimento

Assegnate le Bandiere Blu della 35esima edizione dalla ong Foundation for Enviromental Education. In Italia salgono a 201 le località che se la aggiudicano, insieme a 81 porti turistici. Sei comuni in più dello scorso anno: in realtà sono 15 i nuovi ingressi e nove le conferme mancate. Sul podio del mare cristallino (e della Bandiera Blu) c’è la Liguria, con 32 località, premiate, segue la Campania che ne conta 19. Sono intotale 416 le spiagge premiate in totale nel nostro Paese (lo scorso anno erano 407), che corrispondono al 10% dei litorali mondiali che hanno ottenuto il riconoscimento. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata