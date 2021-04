Secondo i manifestanti il vertice mondiale sul clima ha espresso solo vuote promesse

A Berlino sono tornati in piazza centinaia di attivisti di Friday for Future per protestare contro i potenti del mondo che hanno dato vita alla due giorni del vertice mondiale sul clima. I manifestanti, che hanno guidato le loro biciclette per le strade di Berlino, affermano che il summit ha espresso solo vuote promesse. Accusano anche Biden di aver escluso dall’incontro i paesi più colpiti dalla crisi. Friday for Future continua a chiedere che non venga più investito denaro in carbone e petrolio.

