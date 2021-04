A Milano inaugura l'apiario urbano più grande d'Italia

Si celebra oggi in tutto il mondo l’Earth Day, la Giornata della Terra. Per l’occasione celebrazioni in tante città, con appuntamenti acnhe dei Fridays for Future. In Italia anche Confagricoltura in prima linea per la salvaguardia del pianeta: “Più del 65% della superficie italiana è affidata alla gestione delle imprese agricole e forestali” spiega in una nota. Per l’occasione a Milano sarà inaugurato oggi il più grande apiario urbano d’Italia, a Cascina Merlata: un milione di api capaci di impollinare tre miliardi di fiori al giorno.

A Torino il ‘climate clock’, l’orologio che mostra quanto tempo resta prima del ‘collasso climatico’, è stato proiettato ieri sera sul Palazzo della Regione. “Ci restano ancora 6 anni e 254 giorni per fermare la crisi climatica” si legge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata