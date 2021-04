"Kissing the Earth", la nuova opera d'arte di Kong Ning che ha cercato di sensibilizzare sul tema delle cause ambientali

(LaPresse) Un vestito composto da palloncini a forma di bacio e un mappamondo come corona. Così l’artista cinese Kong Ning, per le vie di Pechino, ha cercato di attirare l’attenzione sulle cause ambientali durante la Giornata della Terra. La 64enne Kong ha mostrato le sue iconiche opere d’arte indossabili in ogni Giornata della Terra da oltre un decennio per aumentare la consapevolezza del pubblico sulla pace nel mondo e sulla protezione dell’ambiente. Quest’anno il suo lavoro si intitola: “Kissing the Earth”. L’artista ha usato il “baci” per esprimere “l’amore di tutti gli esseri umani alla Terra”, mentre i fili rossi simboleggiano i vasi sanguigni che la collegano alla Terra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata