Clima, proteste nel mondo - Foto di archivio

Il vertice nella Giornata della Terra, Draghi: "Dobbiamo cambiare approccio e farlo ora"

Il presidente Usa, Joe Biden apre il vertice globale sul Clima annunciando il proprio impegno a ridurre le emissioni di combustibili fossili degli Stati Uniti fino al 52% entro il 2030. L’obiettivo dell’amministrazione Biden richiederebbe di gran lunga lo sforzo climatico statunitense più ambizioso mai intrapreso, quasi raddoppiando le riduzioni che l’amministrazione Obama si era impegnata a realizzare nello storico accordo sul Clima di Parigi del 2015.

“Il costo dell’inazione continua a crescere, gli Usa non aspettano. Stiamo decidendo di agire”, ha dichiarato il capo della Casa Bianca aprendo, assieme alla vicepresidente Kamala Harris, parlando dalla Sala Est della Casa Bianca, il summit virtuale a cui partecipano numerosi leader mondiali, compreso il nostro presidente del Consiglio Mario Draghi e i capi di Stato e di governo di Cina, Russia, India, Stati petroliferi del Golfo.

“Questo – prosegue Biden – è il decennio decisivo” che “farà evitare le conseguenze disastrose del cambiamento climatico”. Il presidente americano ha impegnato gli Usa a dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030: ” Questi passi – spiega – porteranno l’economia americana a emissioni nette zero non oltre il 2050″. Poi l’invito a “muoverci velocemente”: “Non possiamo rassegnarci e dobbiamo agire, metterci sulla via dell’azione ora, è un imperativo economico e morale, il tempo è poco ma possiamo farlo, e lo faremo”, le parole di Biden. “Nessun Paese – aggiunge – può risolvere da solo la crisi climatica”.

Gli altri leader mondiali

Il ringraziamento di Boris Johnson. “Ringrazio il presidente Biden per averci radunato in questo modo e per avere tratteggiato il problema in modo eloquente, come ha fatto poco fa, e ovviamente per avere riportato gli Usa in prima linea nella lotta al cambiamento climatico. Sono molto elettrizzato all’incredibile svolta sul clima che ha appena annunciato e il Regno Unito farà lo stesso”, ha dichiarato il premier britannico al summit sul clima.

Anche Mario Draghi ha ringraziato Biden “per la sua leadership per questa iniziativa”. “Con lui c’è stato un completo cambiamento”, ha sottolineato il premier italiano durante il suo intervento al Leaders Summit on Climate, nella sessione di lavoro che si svolge in live streaming. “Dobbiamo invertire la rotta e farlo subito. Vogliamo agire ora, non avere dei rimpianti dopo”, ha aggiunto il presidente del Consiglio dicendosi fiducioso del fatto “che tutti insieme possiamo vincere questa sfida”. “Dobbiamo cambiare approccio e farlo ora”, esorta ancora Draghi.

“In occasione dell’Earth Day l’Italia ribadisce il proprio impegno per la tutela dell’ambiente e un futuro sostenibile. L’Italia è in prima linea per la promozione di un’azione globale contro i cambiamenti climatici in ambito Cop26 e G20″. Lo scrive su Twitter la Farnesina.

