Viminale, su 103 simboli depositati, ammessi solo 75 simboli. Fuori Dc e Forconi

Alla 'Margherita' non sarà consentita la presentazione di liste. Lo ha deciso il Viminale: in questo gruppo con questo simbolo anche 'Recupero maltolto Articolo 18 Statuto lavoratori' e il 'Fronte Verde'. Il ministero dell'Interno, esaminati i 103 contrassegni depositati per le elezioni politiche del 4 marzo, ne ha ammessi 75. Al momento tra quelli non ammessi, la Democrazia Cristiana, il Movimento Politico Forconi, le Destre Unite, Msi, la Lega per l'Italia, il Movimento Sociale, i 'Pensionati e invalidi', la lista 'No riforma Forense', e 'Indipendenza del Veneto'.

E' quanto si legge in una nota del Viminale. In 19 casi il ministero ha invitato i depositanti, in base alla normativa vigente, alla sostituzione del contrassegno e/o all'integrazione della dichiarazione di trasparenza entro 48 ore dalla notifica. Per carenza documentale a 9 contrassegni non è consentita la presentazione di liste.