Vigilia e Natale con le nuvole: il meteo del 24 e 25 dicembre

Le previsioni dell'Aeronautica militare per oggi sull'Italia: al Nord nuvolosità in aumento sulle coste venete, sulla parte meridionale del Piemonte ed in Liguria, con possibilità di qualche debole pioggia in quest'ultima regione; generalmente sereno o poco nuvoloso nelle rimanenti aree; dal pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità anche sui rilievi emiliani, sulla lombardia centro-meridionale e lungo le coste del Friuli Venezia Giulia.

Al Centro e in Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso ma con nubi in aumento dalla tarda mattinata sulle coste occidentali della Sardegna e sulla Toscana centro settentrionale in estensione durante il pomeriggio alla parte settentrionale dell'Umbria.

Sud e sulla Sicilia: condizioni stabili ed in prevalenza soleggiate ovunque a parte qualche nube in più dal pomeriggio nell'area del Salento e sulle coste tirreniche della Calabria meridionale e della Sicilia.

Temperature: minime in aumento a nord-ovest, in diminuzione in molise e nelle zone garganiche; invariate sulle rimanenti aree; massime in leggero calo su Liguria, Veneto, Sardegna occidentale, Umbria ed aree interne della Toscana; in aumento sul resto del territorio con valori più elevati al centro sud peninsulare. Venti: da deboli a moderati occidentali o nord-occidentali a centro sud; deboli variabili a nord con tendenza a divenire moderati meridionali sulla Liguria. Mari: da molto mosso ad agitato al largo lo Ionio con moto ondoso in diminuzione dalla tarda mattinata; da mossi a molto mossi il Canale di Sardegna, il Tirreno centro-occidentale, lo Stretto di Sicilia e l'Adriatico meridionale con tendenza ad attenuazione dalla serata; da poco mossi a mossi i restanti bacini con mar Ligure in aumento a molto mosso dal pomeriggio.