Verona, trovato in un campo cadavere fatto a pezzi di una donna

Sul posto ieri sera anche i vigili del fuoco del Veneto, intervenuti con le torri faro per facilitare gli investigatori nella ricerca di eventuali altri resti. La vittima, a quanto si apprende dagli investigatori, è una donna di carnagione chiara: si sta cercando di risalire alla sua identità.

Il corpo è stato portato all'istituto di medicina legale del policlinico di Borgo Roma per gli esami autoptici. Le indagini prendono in considerazione anche le province vicine in cui possano essere state denunciate sparizioni di persone. Sulle cause della morte atteso l'esito dell'autopsia.