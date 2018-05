Truffati dalle banche e dirigenti: mondi paralleli a Montecitorio

Nella sala della Regina, ci sono politici di rappresentanza, dal sottosegretario Maria Elena Boschi a Maurizio Gasparri, Renato Brunetta, Annagrazia Calabria e le due capogruppo di Forza Italia Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini. Letta ringrazia e individua un terreno comune: "Fa piacere vedere in una sala delle istituzioni persone di estrazione anche diversa celebrare un figura straordinaria come Guido Carli". Poi indica, non a caso, due punti dai quali il prossimo governo dovrebbe partire: la vocazione europeista dell'Italia, "pur correggendone le manchevolezze", e il senso dello Stato.

In piazza, scendono nella protesta parlamentari Cinquestelle e della Lega. Ennio Lannutti (M5S) a fianco a professore Alberto Bagnai, nome che la Lega vorrebbe come ministro dell'Economia. "Io sono uno dei truffati di Popolare di Vicenza e Veneto banca - spiega il signor Giuliano Giuliani -. Qui abbiamo votato tutti Lega o M5S. Se Di Maio che nell'assemblea del 12 dicembre a Treviso ci aveva promesso che ci avrebbe restituito i soldi, a noi va bene: purché mantenga il punto 9 del suo programma che prevede il risarcimento danni per chi è stato derubato". E sul governatore Luca Zaia, i manifestanti non sono teneri: "E' andata uno schifo, non ci ha dato nessun sostegno e non si è impegnato per niente. Delle banche la Lega in Veneto non si è mai interessata".