The Ferragnez, è arrivato il grande giorno: Fedez e Chiara hanno detto sì

Tutto per arrivare ad un caldo sabato di inizio settembre e celebrare un matrimonio da favola, di quelli che tante sognano da bambina. Due giorni di festeggiamenti coronati dal fatidico 'sì', abbracciato dai fuochi d'artificio. Gli occhi tutti puntati sulla sposa: l'attesissimo abito Dior si è rivelato più classico di quanto ci si aspettasse. Lungo, bianco, con un corpetto a maniche lunghe di pizzo e un lungo velo. Unico tocco 'trasgressivo': un vertiginoso spacco nell'ampia gonna di tulle per fare intravedere le lunghe gambe della bionda influencer.

@chiaraferragni @fedez #TheFerragnez Un post condiviso da chiara ferragni (@chiaraferragnireal) in data: Set 1, 2018 at 9:58 PDT

Super formale Fedez, nel vestito studiato per lui da Versace.

Ansia ne abbiamo? Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Set 1, 2018 at 8:49 PDT

In tanti sono accorsi a Noto, davanti alla Dimora delle Balze dove si è svolta la cerimonia, per carpire anche solo un'immagine della coppia reale nostrana o dei celebri invitati. Ma non ce n'era bisogno: quasi ogni secondo è stato immortalato e postato sui social. Chiunque volesse prendere parte alle nozze, pure se non invitato, in qualche modo poteva farlo. Però, a proposito di vip, tra i molti presenti come Giusy Ferreri, Benny Benassi, Chiara Biasi e Bebe Vio, molte illustri assenze: prime fra tutte, quella di J-Ax, impegnato con il lavoro, e Mika, che ha inviato gli auguri via Instagram agli sposi.

Dopo la cerimonia, via alla festa nella location da favola dove è stata allestita per l'occasione una ruota panoramica. Per qualcuno un'esagerazione, ma in pieno stile 'Ferragnez'. E se, all'inizio, nessuno avrebbe dato un euro alla durata della relazione fra i due, provenienti da mondi così distanti, oggi sembrano formare una delle coppie più solide dello showbiz. Con l'augurio ai coniugi che la loro unione sia più lungo e sereno di quello di altri due personaggi famosi che avevano fuso i nomi in 'Brangelina'.