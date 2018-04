Torna la paura nel Centro Italia: scossa di terremoto 4.6 nelle Marche. Treni sospesi e scuole chiuse

Torna la paura nel centro-Italia. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata alle 5.11 nel Maceratese, con epicentro a 2 km da Muccia e localizzato a 9 km di profondità. Lo riporta l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Sono in corso a Muccia e Pieve Torina controlli per verificare eventuali danni a edifici. Per il momento non si registrano gravi crolli, fatta eccezione per il campanile di Muccia. I sindaci hanno chiuso le scuole per monitorare la sicurezza delle strutture. Danneggiati anche gli arredi interni di case e istituti scolastici rimasti in piedi. Trenitalia ha deciso di sospendere a scopo precauzionale la circolazione ferroviaria sulla linea Civitanova-Albacina per accertamenti tecnici e verifiche da parte dei tecnici di RFI.

La violenta scossa è stata avvertita nelle Marche tra i Comuni di Muccia, Pieve Torina e Pievebovigliana, ma anche in Umbria e nel Lazio. Altre scosse sono state registrate in seguito, precisamente due di magnitudo 3.5 alle 5:46 e alle 6.03 e una di intensità 3.3 alle 6.49.

A Pieve Torina si sta svolgendo un vertice cui partecipano il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, i soccorritori e sindaci dell'area colpita. La sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile è in costante contatto con le strutture regionali. "Abbiamo gente impaurita, anche quelli nelle abitazioni di emergenza", ha detto Mario Baroni, sindaco di Muccia (Macerata), ai microfoni di '6 su Radio 1.

Il terremoto di magnitudo 4.7, come gli eventi avvenuti negli ultimi giorni in questa zona, "ricadono nell'area della sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016 con l'evento di magnitudo 6 avvenuto nei pressi di Amatrice e Accumoli (Ri) e culminato con l'evento sismico del 30 ottobre 2016 di magnitudo Mw 6.5", spiega l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in una nota. Tale sequenza si è gradualmente sviluppata interessando un'ampia fascia dell'Appennino centrale, un'area di circa 1200 km2, estesa per circa 80 km in direzione NNW-SSE e larga circa 15-20 km, dalla provincia di Macerata, nelle Marche, alla provincia dell'Aquila, in Abruzzo. La zona interessata dai terremoti di questi ultimi giorni si era attivata a fine ottobre 2016, tra il 26 e il 30 ottobre, quando sono avvenuti alcuni dei più forti eventi sismici della sequenza: quelli del 26 ottobre di magnitudo Mw 5.4 e magnitudo Mw 5.9 e quello di magnitudo Mw 6.5 del 30 ottobre 2016.

L'Ingv sottolinea che negli ultimi mesi del 2017 sono stati localizzati una media di 30-40 eventi al giorno. I primi di marzo 2018 la sismicità è aumentata superando in un caso i 100 eventi al giorno e anche in questi primi giorni di aprile ha superato i 140 eventi al giorno. Questo aumento di sismicità è prevalentemente concentrato proprio nel settore più settentrionale del sistema di faglie attivato nel 2016, vicino ai comuni di Muccia, Pieve Torina, Pievebovigliana (MC). L'evento odierno rappresenta, quindi, un incremento di energia rilasciata rispetto agli ultimi due mesi di sequenza. La scossa è stata avvertita in un'ampia zona, in particolare in quella a nord-est dell'epicentro, nelle province di Macerata, Ancona, Pesaro, in Umbria, nel Lazio e, in modo lieve, a Roma.

Muccia Pieve Torina. Ancora scosse, danni, paura. La Protezione civile impegnata sul posto con i sindaci e le popolazioni colpite", ha scritto il premier Paolo Gentiloni su twitter.

Su Twitter anche il messaggio del segretario reggente del Pd Maurizio Martina: "Seguiamo con grande attenzione la situazione nel maceratese dopo le nuove scosse di terremoto. Grazie a sindaci e Protezione civile".

Il ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo "ha attivato le proprie unità di crisi per la verifica dei danni e la messa in sicurezza del patrimonio culturale eventualmente danneggiato dalla scossa di terremoto", ha comunicato il segretario generale del Mibact, Carla di Francesco sottolineando come "il personale del Mibact sia già in loco in stretto contatto con il Comando carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, la protezione civile e i vigili del fuoco".