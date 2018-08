Terremoto in Molise. Scossa di magnitudo 4,7. Paura ma non danni

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata in Molise. L'epicentro è stato individuato a 6 km a Montecilfone, in provincia di Campobasso, sarebbe lo stesso del terremoto dello scorso 25 aprile che ebbe come epicentro l'area di Acquaviva Collecroce.

#14ago 23:48 #terremoto magnitudo 4.6 Montecilfone (CB): pervenute al momento al comando #vigilidelfuoco solo richieste di informazioni da parte della popolazione, nessuna richiesta di soccorso. In corso ricognizioni sul territorio — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 14, 2018

Il sisma si è verificato alle 23,48 a una profondità di 19,3 chilometri. La scossa è stata avvertita anche in altre regioni limitrofe al Molise, come Abruzzo, Campania e Puglia. Al momento non è noto se persone, abitazioni e infrastrutture abbiamo subito dei danni. Paura anche a San Giacomo degli Schiavoni con la gente che si è riversata in strada. Poco dopo mezzanotte, un'altra scossa di magnitudo 2,3.

I Vigili del Fuoco hanno ricevuto chiamate allarmate, ma non richieste di intervento o soccorso. Immediati anche i controlli alla diga del Liscione che non risulterebbe danneggiata.

"Abbiamo avvertito il terremoto in paese, la scossa è stata molto forte, più intensa dello scorso 25 aprile". Queste le prime parole del sindaco di Acquaviva Collecroce Francesco Trolio, sceso in strada dopo il sisma per una prima ricognizione delle case. "Le prime case visitate questa notte, apparentemente non hanno riportato lesioni ad una prima visione. Domani effettueremo sopralluoghi più approfonditi".