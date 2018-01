Shoah, sfregiata pietra d'inciampo a Milano. Sala: "Non ci piegheremo"

"Il grave atto di danneggiamento della pietra d'inciampo posata in viale Lombardia è la manifestazione del clima di intolleranza e razzismo che si genera quando si parla di difesa della razza", ribadisce Onorio Rosati, candidato alla presidenza della Lombardia per Liberi e Uguali. "L'oltraggio alla pietra d'inciampo è un atto di grave antisemitismo. Una malattia del pensiero che non è solo dell'estremismo di destra, come vuol far credere il Pd a scopo elettorale, ma fiorisce rigoglioso anche e soprattutto a sinistra", dichiara Stefano Parisi, leader di Energie per l'Italia. Il danno alla targa dedicata alla memoria di Angelo Fiocchi, incisa con un oggetto metallico, deturpa ma non rende illeggibile l'iscrizione. La pietra era stata posata lo scorso 20 gennaio di fronte alla sua abitazione. Prosegue intanto la collocazione delle 26 pietre dedicate a partigiani, antifascisti e deportati.