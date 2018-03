Dopo il dolore, torna la Serie A. In campo Roma-Torinio 3-0

ROMA-TORINO 3-0

92' Segna Pellegrini su assist di Nainggolan dopo un contropiede tre contro cinque

73' Segna De Rossi, lasciato libero in area. Non è in fuorigioco perché Anzaldi si alza troppo tardi. L'imbucata centrale è di Nainggolan dopo una punizione ribattuta

55' Segna Manolas di testa su cross di Florenzi da destra

Primo tempo all'Olimpico: meglio il Torino della Roma. I granata si sono difesi benissimo e sono ripartiti tutte le volte che hanno potuto. Solo un grande Alisson (bellissima parata su Iago Falque) è riuscito a tenere inviolata la porta giallorossa.

Commovente, allo stadio Olimpico il minuto di raccoglimento per Davide Astori. I giocatori di Roma e Torino si sono mischiati e abbracciati a centro campo mentre lo stadio è piombato in silenzio e nell'aria risuonava la musica e le parole di "Le rondini" di Lucio Dalla.

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Jesus, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Under, Schick, El Shaarawy. A disposizione: Lobont, Skorupski, Pellegrini, Perotti, Peres, Silva, Gerson, Capradossi, Gonalons, Antonucci. Allenatore: Di Francesco

TORINO (4-2-3-1): Sirigu; De Silvestri, Nkoulou, Moretti, Ansaldi; Rincon, Acquah; Falque, Baselli, Berenguer; Belotti. A disposizione: Milinkovic-Savic, Ichazo, Valdifiori, Niang, Edera, Barreca, Rivoira, Butic, Buongiorno. Allenatore: Mazzarri

VERONA-CHIEVO sabato 20.45

FIORENTINA-BENEVENTO domenica 12.30

JUVENTUS-UDINESE domenica 15.00

BOLOGNA-ATALANTA domenica 15.00

CROTONE-SAMPDORIA domenica 15.00

CAGLIARI-LAZIO domenica 15.00

SASSUOLO-SPAL domenica 15.00

GENOA-MILAN domenica 18.00

INTER-NAPOLI domenica 20.45

LA CLASSIFICA

NAPOLI 69

JUVENTUS* 68

ROMA 56

LAZIO 52

INTER* 51

SAMPDORIA* 44

MILAN* 44

ATALANTA** 38

TORINO* 36

FIORENTINA* 35

UDINESE* 33

BOLOGNA 33

GENOA* 30

CAGLIARI* 25

CHIEVO* 25

SASSUOLO* 23

SPAL 23

CROTONE* 21

VERONA* 19

BENEVENTO* 10

*hanno giocato una partita in meno

** ha giocato due partite in meno