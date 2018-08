Serie A, Zielinski-Mertens ribaltano Milan: Napoli vince 3-2 in rimonta

NAPOLI-MILAN 3-2

LA DIRETTA

E’ finita!!! Straordinaria rimonta del Napoli. In 40 minuti ribalta il Milan: da 0-2 a 3-2 grazie a Zielinski (straordinaria doppietta) e Mertens. Il Milan segna al primo tiro in porta del suo campionato (bella rete di Bonaventura su tocco al volo di Borini) e, quando, all’inizio della ripresa, Calabria segna il 2-0, sembra fatta per i rossoneri di Rino Gattuso. Ma la squadra di Ancelotti (seconda rimonta in due partite e punteggio pieno) ha straordinarie capacita’ di reazione e diverse soluzioni a disposizione. Cosi’ Zielinski imbrocca in pochi minuti due tiri che altri nemmeno in mezza stagione. Ma gia’ dopo il primo il Milan comincia a sfaldarsi e si capisce che il pari e’ nell’aria. Dopo il 2-2 c’e’ qualche minuto di calma. Ma Ancelotti inventa la mossa Diawara (che nella prima partita non aveva convinto). Il ragazzo va dentro e inventa un corridoio per Allan (migliore dei suoi insieme a Zielinski) che va sul fondo e mette in mezzo per il gol facile facile di Dris Mertens. Il capolavoro e’ completo. Paradossalmente, pero’, il Milan non ha demeritato. Ha giocato meglio di quanto ci si aspettasse. Higuain ha dormito molto nelle pieghe della partita e si e’ svegliato solo nel finale. Ma ormai c’era poco da fare

91’ ammonito Koulibaly per fallo su Lacalt

91’ Azione velocissima del Napoli sulla sinistra. Triangolano Insigne e Mertens. Palla che torna a Insigne, tiro, ottima parata di Donnarumma

4 minuti di recupero

88’ Ci prova di nuovo Higuain che si gira contrastato anche da Insigne. Il tiro esce debole. Facile per Ospina

86’ Azione del Milan. Rodriguez mette in mezzo per Higuain. Tiro alto

85’ Azione del Napoli: Insigne-Mertens. Il belga si fa murare il tiro ma riesce a toccare fuori Allan. Pallonetto per la testa di Mertens. Para facilmente Donnarumma

79’ Mertens!!! Napoli-Milan 3-2. Il Napoli completa la rimonta. Bella azione di Diawara sul centro destra. Tocco in profondita’ per Allan che riesce ad andare sul fondo e mettere in mezza. Difesa del Milan fuori posizione, la palla arriva a Mertens dall’altra parte che insacca. Incredibile rimonta del Napoli. Ancelotti impazzito

76’ Angolo per il Milan. Testa di Bakayoko. Facile per Ospina

71’ Nel Napoli entra Diawara ed esce Zielinski, finora il migliore in campo. Esce anche Mario Rui entra Luperto

70’ Nel Milan esce Borini (buona partita) entra l’ex genoano Laxalt

68’ Higuain prende palla a meta’ campo e cerca di dribblare tutti mentre il San Paolo lo copre di fischi. Albiol lo ferma al limite

67’ Ancora Zielinski. 2-2!!! Angolo di Insigne, la difesa mette fuori. Zielinski al volo da fuiri area e gol. Palla non angolatissima. Dinnarumma poteva fare qualcosa di piu’

62’ Nel Napoli esce Hamsik, entra Mertens

62’ Ancora il Napoli. Callejon da destra mette in area. Bakayoko non interviene e Zielinski ha la palla buona. Tiro al volo fuori di un metro

57’ Nel Milan esce Biglia, dentro Bakayoko che fa il suo esordio assoluto nel campionato italiano. Ancelotti sposta Zielinski piu’ avanti

58’ Callejon mette in mezzo da destra. Tira Insigne al volo. Rimpallto!!! Ora il Napoli ci crede

54’ Contrasto al limite dell’area del Milan. Palla a Insigne. Tiro molto bello, palla fuori di un nulla col portiere fermo

Zielinski!!! Napoli-Milan 1-2. Palla recuperata sulla tre quarti. Milik tocca per Zielinski che si accentra e incrocia. Palla nell’angolino sulla sinistra di Donnarumma

Si riparte. Non ci sono cambi. Palla al Milan

49’ Il Napoli prova subito a reagire con un lancio in profondita’ per Insigne. Esce Donnarumma e respinge il tiro. Ma c’era fuorigioco

48’ Gol del Milan. calabria!!! 0-2. Questa volta il gol del Milan si sviluppa tutto sulla destra. Lungo lancio per Suso che e’ in area e tocca indietro al volo per Calabria che arriva in corsa. Un tocco e il tiro che passa tra le gambe di Koulibaly e s’insacca. Grande Milan!!!

47’ Napoli aggressivo. Ma il Milan non si fa mettere sotto e risponde colpo su colpo

Nell’intervallo, simpatico siparietto di Reina (portiere di riserva del Milan) che ritrova i compagni di squadra: tutti si fermano a salutarlo, a scambiare abbraccie battute

Finisce il primo tempo con il Milan in vantaggio. I rossoneri, tutto sommato, stanno meritando. Il Napoli e’ partito bene, ma il Milan

ha fatto gol al primo tiro di questo campionato: da Suso a Borini, da Borini a Bonaventura. Tutto al volo: bellissimo!

Da li’ in poi, il Napoli si e’ svegliato e ha cercato di recuperare. La difesa del Milan ha tenuto riducendo al minimo i pericoli. Ci sono alcune occasioni (Callejon, Zielinski) ma i tiri finiscono fuori. Solo sul finire Milik impegna seriamente Donnarumma

47’ Buona azione del Napoli. Milik arriva al limite dell’area e spara in porta. Ottima la risposta in angolo di Donnarumma

Ci sono 3 minuti di recupero

40’ Ci prova Zielinski da sinistra. Palla fuori

39’ Bel tiro di Callejon da fuori. E’ out. Era una buona occasione

27’ Bella e lunga azione del Milan. Questa volta Bonaventura non riesce a concludere

25’ I napoletani chiedono l’ammonzione di Calabria per un fallo di 3 minuti fa su cui Valeri aveva dato il vantaggio. Effettivamente aveva dato la sensazione di volerlo ammonire a gioco fermo. Ma non era cosi’

24’ Palla in area per Callejon che pasticcia e non riesce a tirare bene

20’ Angolo per il Napoli per una smanacciata di Donnarumma. Milik colpisce male. Dietro di lui c’er Koulibaly

Il Napoli soffre sul suo lato sinistro dove Hysai spinge ma non difende abbastanza. Li’ imperversano Borini e Bonaventura

17’ Ancora Bonaventura. Entra in area da sinistra e riesce a tirare. Fuori di poco

14’ Gol di Bonaventura. Napoli-Milan 0-1. L’azione del gol. Suso da destra sulla fascia, cambia gioco lunghissimo per Borini tutto a sinistra. Tocco al volo di esterno (difficilissimo). Bonaventura, solo in area, spara in porta. Imprendibile!!! Milan avanti

10’ Rischia il Milan su un retropassaggio di Romagnoli (di testa) per Donnarumma. Ma il portiere del Milan e’ altissimo e blocca

8’ Ancora il Napoli. Hysal va sul fondo e mette in mezzo. La difesa del Milan si abbassa troppo ma riesce a fare muro

7’ Bravo Allan che recupera un pallone importante e tocca a Hamsik. Palla a Callejon, tiro, murato

4’ Bella azione del Napoli: Milik apre per Mario Rui sulla sinistra. Lungo lancio per Callejon dall’altra parte. Palla in mezzo, tira Allan, para Donnarumma

3’ Subito il Milan avanti. Lunga azione al limite. Poi un lungo lancio per Borini. Troppo lungo

Comincia Napoli-Milan. Palla agli uomini di Ancelotti

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Ancelotti.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Borini. All. Gattuso.

Arbitro: Valeri