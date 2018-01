Serie A, la Lazio non si ferma: 3-0 all'Udinese, Nani e Anderson decisivi

La Lazio non perde un colpo. I biancocelesti infilano la terza vittoria di fila travolgendo l'Udinese (3-0) nel recupero della 12/a giornata di Serie A e confermandosi la terza forza del campionato alle spalle di Napoli e Juventus, con un margine di tre punti sull'Inter e, momentaneamente, sei sulla Roma. Nonostante l'assenza per infortunio di Immobile gli ingranaggi della macchina di Inzaghi non si inceppano, anzi. La coppia Nani-Felipe Anderson è decisiva con un gol a testa e tante altre pregevoli giocate, in una gara già in discesa nel primo tempo per i padroni di casa grazie all'autorete dopo poco più di venti minuti di Samir.

Costretto a rinunciare a Immobile Simone Inzaghi ridisegna la coppia d'attacco della sua squadra, lanciando dal 1' Nani e Felipe Anderson. Rifiata Luis Alberto, che si accomoda in panchina. Turnover anche sulle corsie esterne. Basta e Lukaku prendono il posto di Lulic e Marusic. In difesa Wallace rileva Bastos. Dall'altra parte qualche problema di formazione anche per Oddo. Nuytinck sostituisce Angella, davanti chance per Perica e Maxi Lopez. Out Lasagna, De Paul parte dalla panchina. L'avvio aggressivo dei friulani non mette apprensione ai padroni di casa, che lasciano sfogare gli ospiti e alla prima vera occasione puniscono. Traversone insidioso dalla sinistra di Milinkovic-Savic, Samir di testa nel tentativo di anticipare l'appostato Parolo deposita nella propria porta. Immediata la replica dei bianconeri, con Strakosha che si supera su Barak, presentatosi solo davanti al portiere. La partita resta gradevole ed equilibrata, anche se sul finire di primo tempo arrivano due fiammate biancocelesti. Al 41' Parolo non approfitta di un errore di Hallfredsson calciando fuori dallo specchio della porta. Due minuti più tardi è la volta di Samir. Bizzarri non si fa sorprendere.