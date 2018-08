Lieto fine per Selvaggia Lucarelli: ritrovata la madre scomparsa

Lieto fine per Selvaggia Lucarelli, che lunedì aveva lanciato un appello sui social per ritrovare la madre, scomparsa a Vasto, in Abruzzo. ‪"Mia madre è stata ritrovata ora dall’elicottero dei vigili del fuoco, era nei pressi di Monteodorisio camminando nelle campagne. Sta bene. Grazie a tutti. In modo particolare i sindaci di Vasto e Cupello, polizia, il maggiore Consales dei carabinieri (e i carabinieri tutti), le squadre della protezione civile, i volontari delle squadre cinofile, l’assessore Silvio Paolucci e soprattutto i vigli del fuoco credo del comando provinciale di Chieti che l’hanno trovata. Dimentico senz’altro qualcuno, mi scuso, ma è stata una lunga notte".

La donna, aveva scritto sui social la giornalista, era "andata all'ospedale del centro di Vasto perché si era fatta male a un gomito. L'hanno fasciata e lasciata in una stanza per fare una risonanza". Poi l'allarme: "Mio padre si è allontanato. Mia mamma non ha mai fatto quella risonanza e da quel momento è sparita. Soffre di Alzheimer, non si era mai persa".