Consultazioni, al via il secondo giro: al Colle le forze politiche

Ci risiamo. Dopo il buco nell'acqua del primo tentativo, prende il via il secondo giro di consultazioni del presidente della Repubblica, iniziato giovedì alle 10 con gli incontri con i partiti e che proseguirà venerdì con le alte cariche dello Stato.

I primi a incontrare Sergio Mattarella al Quirinale sono stati i rappresentanti delle Autonomie, poi quelli del gruppo Misto al Senato e alla Camera, seguiti da Liberi e Uguali. Nel pomeriggio sarà la volta del Partito democratico, del centrodestra unito e infine del Movimento 5stelle.

LEU. "La situazione in Siria rende necessaria un'accelerazione per trovare una soluzone alla crisi di govenro, non bisogna certamente attendere le consultazioni regionali per poter stabilire i rapporti di forza all'interno e all'esterno delle coalizioni". Anche il leader di LeU, Pietro Grasso, fa appello alla responsabilità e invoca una soluzione tempestiva.

LeU ritiene che "si debba uscire dai personalismi e cominciare a trattare i temi più urgenti" che "noi di Liberi e Uguali, attraverso dei disegni di legge, abbiamo già puntializzato quali sono". Le priorità per LeU sono "la tutela del lavoro, il welfare attraverso il sistema sanitario, i diritti civili", ha detto Grasso, che poi ha aggiunto: "Per quanto rigaurda l'economia, noi aspettiamo che sia scritto il Documento di economia e finanza (Def) per esprimere le nostre valutazioni".

GRUPPO MISTO ALLA CAMERA. "Ci troviamo in una posizione di opposizione al governo M5S-Lega". È chiara Beatrice Lorenzin (Civica popolare), esponente del gruppo Misto alla Camera, all'uscita dall'incontro con Sergio Mattarella. "Dividere questa coalizione sarebbe un grave errore", è invece il pensiero di Maurizio Lupi di Noi con l'Italia. L'intenzione della 'quarta gamba' della coalizione di centrodestra è "essere nella coalizione di centrodestra ed eventualmente seguirne le indicazioni", ha sottolineato Lupi.

GRUPPO MISTO AL SENATO. "Abbiamo chiesto al presidente della Repubblica di accelerare sulla possibilità di far sì che venga presentata da parte di chi ha vinto le elezioni una soluzione, uscendo dalle schermaglie giornalistica: non ha senso aspettare le elezioni del Molise e del Friuli. La crisi siriana ci obbliga a fare più in fretta", ha detto l'esponente del gruppo Misto al Senato, Riccardo Nencini (Psi), al termine del colloquio con Mattarella.

"L'Italia deve rimanere nel quadro delle alleanze euroatlantiche", gli ha fatto eco Emma Bonino, anche lei nel Misto al Senato, ma eletta con +Europa. Bonino ha detto che si dovrà valutare come partecipare ad un'iniziativa "per fermare il massacro dei siriani, magari utilizzando gli strumenti del diritto internazionel". E su un possibile appoggio al centrodestra ha rimarcato: "Non mi pare ci siano margini, soprattutto guardando alla tenuta dei conti pubblici, al momento, per un sostegno".