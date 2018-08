San Lorenzo con il brutto tempo: il meteo del 9 e del 10 agosto

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di giovedì 9 agosto

Nord: Addensamenti compatti su Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia con rovesci e temporali che, in serata, potranno risultare anche di forte intensità. Poche nubi sulle restanti aree che andranno intensificandosi dalla tarda mattinata e che porteranno ancora temporali sparsi, dapprima sulle aree montuose e successivamente su quelle pianeggianti.

Centro e Sardegna: iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso; incremento della nuvolosità, nel pomeriggio, sulla dorsale appenninica e sulle aree interne sia peninsulari che dell'isola, con temporali sparsi. Torna il sereno ovunque in serata.

Sud e Sicilia: sereno o poco nuvoloso al mattino con successivo sviluppo di addensamenti cumuliformi che porteranno qualche breve ed isolato temporale sulle aree appenniniche, l'entroterra campano, la Puglia garganica, il Salento e la Sicilia settentrionale. Cieli stellati in serata.

Temperature: massime in calo sulle aree alpine e sul Piemonte; senza variazioni di rilievo sul resto della penisola.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di venerdì 10 agosto

Nord: molte nubi ad ovest con rovesci e temporali sparsi che su Liguria centro orientale e Lombardia risulteranno localmente intensi ma con tendenza ad attenuazione dei fenomeni nel corso del pomeriggio. Inizialmente scarsa nuvolosità sulle altre aree ma con rapido aumento della copertura nuvolosa con associati precipitazioni su Trentino Alto Adige ed aree settentrionali di Veneto e Friuli Venezia Giulia. A fine giornata i fenomeni interesseranno per lo piu' l'intera pianura padano veneta.

Centro e Sardegna: condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ma con un successivo, seppur temporaneo, aumento della nuvolosità cumuliforme con rovesci o temporali sparsi su alta toscana ed aree interne delle rimanenti regioni centrali.

Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso salvo sviluppo di locali addensamenti cumuliformi che potranno dar luogo ad occasionali temporali sui rilievi appenninici.

Temperature: minime in calo tra Piemonte e Lombardia e stazionarie sul resto del Paese; massime in calo al nord ad esclusione di Piemonte e Valle d'Aosta dove non subiranno variazioni di rilievo; in lieve aumento sul resto del Paese.

Venti: deboli di direzione variabile o al più a regime di brezza nelle ore centrali della giornata a parte temporanei rinforzi associati alle aree temporalesche.

Mari: da mosso a molto mosso mar di Sardegna; mossi mar Ligure, canale di Sardegna e Ionio meridionale; poco mossi i restanti mari.