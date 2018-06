Salvini: "Basta Sicilia campo profughi d'Europa, stop sbarchi"

"Basta alla Sicilia campo profughi d'Europa. Non assisterò senza far nulla a sbarchi su sbarchi su sbarchi. Servono centri per espellere". Dal suo comizio elettorale a Catania, Matteo Salvini rinnova i toni forti in tema di immigrazione già usati sabato a Vicenza e Treviso, dove aveva dichiarato "finita la pacchia per i clandestini".

"Sui migranti non terremo una linea dura, ma di buon senso", continua il neo ministro dell'Interno. "Obiettivo è salvare le vite. E questo lo si fa impedendo le partenze dei barconi della morte che sono un affare per qualcuno e una disgrazia per il resto del mondo. Stiamo lavorando senza bacchette magiche per ottenere meno sbarchi, più espulsioni, più sicurezza e per bloccare e tagliare un enorme giro d'affari. Pregare e commuoversi non basta, lavoro perché tutti gli organismi internazionali si impegnino per fermare partenze, sbarchi e morti".