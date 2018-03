Salvini: "Di Maio non ha ancora chiamato". Maroni: "Alleanza Lega-M5s: missione impossibile"

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, aspetta un telefonata di Luigi Di Maio, che però ancora non è arrivata. "Non l'ho sentito. Magari dopo la partita. Ha detto che chiama tutti, io ho il telefono acceso", ha commentato a un appuntamento a Milano con gli eletti del Carroccio. Poi la promessa: "Farò di tutto per dare agli italiani un governo serio, stabile e coerente che risolva i problemi del lavoro e vada in Europa a farsi rispettare senza prendere lezioni da Parigi e da Berlino: ce la metto tutta - ha continuato Salvini - Gli italiani ci hanno chiesto di governare e questo faremo. Altre soluzioni non ne vedo. Hanno premiato il programma della coalizione di centrodestra: mi chiedono, dalla Calabria al Veneto, più lavoro, meno tasse e meno clandestini e questo proporremo a tutto il Parlamento. Ci sarà chi dice sì e chi dice no", ha aggiunto.

Non è d'accordo su una eventuale alleanza Lega-M5s l'ex governatore della Lombardia, il leghista Roberto Maroni: "Un governo Lega-M5S è missione impossibile, per incompatibilità tra i due programmi e conseguenze sul centrodestra. Il reddito di cittadinanza è un disincentivo al lavoro - ha detto a "Mezz'ora in più" su Rai 3 - Un'alleanza M5S-Lega metterebbe in crisi anche le alleanze locali del centrodestra. Berlusconi teme che Salvini stia lanciando un'Opa sul centrodestra, e vuole evitarlo - ha continuato Maroni - Nei prossimi giorni si giocherà il primo tempo della partita delle alleanze. Da osservatore dico che un'alleanza M5S-Lega metterebbe a rischio un patrimonio di anni di intesa nel centrodestra".

Salvini intanto si è rivolto al Pd: nella formazione del nuovo governo "spero che ci dia una mano a far ripartire questo Paese", ha continuato il leader leghista riferendosi alla linea dem di 'non restare sull'Aventino'. Salvini ha le idee chiare: "Bisogna portare qualche giorno di pazienza, lavorerò perché il Parlamento cominci a produrre il prima possibile. Non faccio nomi e cognomi: ascolto tutti incontro tutti, ho le mie idee in testa. Gli italiani mi chiedono di iniziare a lavorare in prima possibile e questo voglio fare - ha detto riferendosi ai possibili nomi dei presidenti delle Camere - Votare a ottobre? La mia priorità non è tornare a elezioni anche se non ne ho paura perché la Lega non potrà che crescere. Noi ripartiamo dalla periferia, dove la gente tocca con mano i problemi da risolvere in questo Paese. Non a caso non abbiamo fatto la festa nel ristorante di Cracco in Galleria".