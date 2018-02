Salute, aumenta il divario tra Nord e Sud: divario di 2 anni sulle aspettative di vita

Il divario tra Nord e Sud Italia c'è e si conta con gli anni di longevità di uomini e donne. Secondo i dati del 2017, in Campania gli uomini vivono mediamente 78,9 anni e le donne 83,3; mentre nella Provincia Autonoma di Trento gli uomini mediamente sopravvivono 81,6 anni e le donne 86,3. "In generale, la maggiore sopravvivenza - spiega il focus sulle disuguaglianze di salute in Italia redatto dall'Osservatorio Nazionale della Salute nelle Regioni Italiane -, si registra nelle regioni del Nord est, dove la speranza di vita per gli uomini è 81,2 anni e per le donne 85,6; decisamente inferiore nelle regioni del Mezzogiorno, nelle quali si attesta a 79,8 anni per gli uomini e a 84,1 per le donne. La dinamica della sopravvivenza, tra il 2005 e il 2016, dimostra che tali divari sono persistenti, in particolare Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise, Basilicata, Lazio, Valle d'Aosta e Piemonte restano costantemente al di sotto della media nazionale".

Dal rapporto emerge che Campania, Calabria e Sicilia hanno addirittura peggiorato la loro posizione nel corso degli anni. Per contro, quasi tutte le regioni del Nord, insieme ad Abruzzo e Puglia, sperimentano, stabilmente, una aspettativa di vita al di sopra della media nazionale. Il focus inoltre sottolinea "un enorme svantaggio delle province di Caserta e Napoli che hanno una speranza di vita di oltre 2 anni inferiore a quella nazionale, seguite da Caltanissetta e Siracusa che palesano uno svantaggio di sopravvivenza di 1,6 e 1,4 anni rispettivamente. Le Province più longeve sono quelle di Firenze, con 84,1 anni di aspettativa di vita, 1,3 anni in più della media nazionale, seguite da Monza e Treviso con poco più di un anno di vantaggio su un italiano medio"