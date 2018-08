Rocca di Papa, piazze ancora divise: migranti 'provati', presto in altre diocesi

Tutti 'uniti' davanti alla struttura 'Mondo Migliore', centro di accoglienza straordinario per metà gestito dalla prefettura e per metà dai frati oblati di Maria Vergine. Prima del 2016 era uno spazio per pellegrini e turisti con centro congressi e ritiri spirituali. Le due manifestazioni in totale hanno coinvolto 160 persone, ma come sottolinea la questura non sono state registrate tensioni o criticità. Nessuna 'guerra civile' come si temeva, insomma.

Ma i migranti intanto come stanno? Secondo la Cei "i giovani stanno bene: sono stanchi e denutriti, provati dal viaggio, ma non presentano segni di malattie organiche". Entro pochi giorni saranno collocati in una trentina di diocesi italiane, che da Nord a Sud hanno offerto la loro disponibilità ad accogliere i giovani scampati al viaggio in mare e 'congelati' per una settimana a Catania.

Tra i primi ad accogliere gli eritrei c'è stato Padre Aldo Bonaiuto della Comunità Papa Giovanni XXIII di don Benzi, che ha voluto chiarire di non aver guidato "alcun comitato", ma di essere stato "l'intermediario per far accogliere gli immigrati nel centro di Rocca di Papa". "All'arrivo - racconta don Aldo - ci sono stati momenti di grande commozione. Erano stremati e stanchissimi, ma sono stati accolti con un lungo applauso anche dagli altri ospiti del centro". Per loro ora inizia davvero una nuova vita, ma la strana sosta di Rocca di Papa sarà difficile da dimenticare.