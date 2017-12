Puglia, torna la guerra tra clan: doppia sparatoria in strada a Bitonto, morta anziana

I clan tornano a sparare in Puglia. Sabato mattina, a Bitonto, due sparatorie hanno scosso la città, e un'anziana passante di 84 anni è stata uccisa da una pallottala vagante.

Il primo agguato, come riporta il sito Da Bitonto, aveva come probabile obiettivo un giovane di 20 anni della zona, Giuseppe Casadibari, con precedenti penali. Una decina di colpi sono stati esplosi all'ingresso del centro storico, fra Arco Sant'Andrea e via Le Marteri, ma il giovane, che probabilmente si è fatto scudo con l'anziana, è rimasto solo ferito e si è poi recato a piedi da solo all'ospedale.

Mezz'ora dopo un'altra sparatoria sotto casa di un presunto capoclan. Indagano polizia e carabinieri.