Nubi e rovesci sparsi: il meteo del 5 e 6 luglio

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per giovedì 5 luglio in Italia.

Nord: nuvolosità irregolare sulla Liguria con possibilità di rovesci o temporali isolati. Cielo molto nuvoloso o coperto sulle altre regioni con temporali diffusi, localmente forti e accompagnati da grandinate, soprattutto su Piemonte, Liguria, Veneto e succesivamente sul Friuli Venezia-Giulia. I fenomeni nel pomeriggio potranno manifestarsi anche sull'Emilia-Romagna mentre si attenueranno in serata su Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta con schiarite sulle aree pianeggianti; tenderanno invece a persistere sul Triveneto.

Centro e Sardegna: ampio soleggiamento per tutta la giornata tranne che per la presenza di nubi basse, al mattino, sulle aree costiere del Tirreno e di annuvolamenti cumuliformi pomeridiani con isolati e brevi rovesci sui rilievi di Toscana, Marche e Abruzzo.

Sud e Sicilia: condizioni di bel tempo, con locali annuvolamenti mattutini sulle coste della Campania.

Temperature: in calo nei valori massimi sulla Sardegna e più netto sulle regioni del Nord; stazionarie o in leggero rialzo sul resto del Paese.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per venerdì 6 luglio in Italia.

Nord: molte nubi su Liguria, arco alpino e prealpino, restante Triveneto ed Emilia-Romagna, con rovesci o temporali sparsi, in miglioramento dalle ore serali con decisa attenuazione dei fenomeni. Sul restante territorio cielo inizialmente sereno o con successivo transito di spesse velature.

Centro e Sardegna: annuvolamenti compatti su Toscana, Marche, Umbria, aree interne laziali e sull'Abruzzo con deboli rovesci e qualche locale temporale tra tarda mattinata e ore pomeridiane, in esaurimento dalla prima serata con ampi rasserenamenti a partire dalle regioni tirreniche. Bel tempo altrove, salvo qualche nube bassa in più attesa al primo mattino nelle aree interne dell'isola.

Sud e Sicilia: addensamenti consistenti su rilievi molisani e pugliesi, Campania, nonchè sulle coste tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia con probabili piovaschi o deboli rovesci pomeridiani, in successivo assorbimento serale. Cielo generalmente limpido e terso sulle altre zone, ma con locali velature di passaggio sulle aree adriatiche.

Temperature: minime in lieve diminuzione sui rilievi alpini del Piemonte, in Sardegna e sulla Sicilia occidentale e meridionale; in aumento sul resto di quest'ultima e sulla Calabria, senza variazioni di rilievo altrove. Massime in rialzo su Liguria e regioni alpine, con valori più elevati su Piemonte e Lombardia occidentale; in lieve aumento anche sulle aree ioniche di Puglia, Basilicata, Calabria e sulla Sicilia meridionale; stazionarie sul settore tirrenico laziale; in flessione sul restante territorio, più sensibile su Sardegna, nord Sicilia e sulla Calabria tirrenica.