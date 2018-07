Nuvole e deboli rovesci: il meteo del 25 e 26 luglio

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di giovedì 26 luglio in Italia.

Nord: cielo inizialmente sereno in attesa di annuvolamenti diffusi su Lombardia orientale, Triveneto ed Emilia-Romagna, nonchè su i restanti rilievi alpini con associate deboli precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, in estensione pomeridiana al resto del territorio; dalla serata rapido miglioramento, salvo qualche residuo, locale fenomeno serale che si attarderà sulle aree pianeggianti centroccidentali.

Centro e Sardegna: ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità in temporanea intensificazione sul settore appenninico, specialmente toscano, dove si potrà avere qualche debole rovescio o temporale pomeridiano.

Sud e Sicilia: locali addensamenti sulla calabria tirrenica con isolati deboli fenomeni temporaleschi in attenuazione tardo pomeridiana; condizioni di bel tempo altrove con momentanee formazioni nuvolose di tipo medio-alto durante le ore centrali della giornata.

Temperature: minime in lieve rialzo su aree appenniniche campane, Puglia centrosettentrionale e Basilicata; stazionarie altrove; massime in calo su Veneto e Friuli-Venezia Giulia; in lieve aumento sui rilievi nordoccidentali, Sardegna, Toscana, Campania centromeridionale, Basilicata e sud Sicilia; senza variazioni di rilievo altrove. Venti: deboli di direzione variabile, a prevalente regime di brezza, con rinforzi nordoccidentali sulla Puglia e sulla Calabria. Mari: mosso lo Ionio, ma con moto ondoso in attenuazione sul settore occidentale; da poco mossi a mossi il basso Tirreno ad est, l'Adriatico centromeridionale, e lo stretto di Sicilia; poco mossi i restanti bacini.