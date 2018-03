Schiarite al Centro, maltempo al Sud: il meteo del 21-22 marzo

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di oggi in Italia.

Nord: addensamenti compatti al primo mattino su basso Piemonte, liguria e aree appenniniche emiliano-romagnole con deboli residue nevicate fino a bassa quota, ma in rapido miglioramento con ampie schiarite serali. Parzialmente nuvoloso altrove, ma con ampi spazi di cielo sereno in rapida estensione da est verso ovest.

Centro e Sardegna: molto nuvoloso con precipitazioni sparse con neve a quote collinari specie lungo il versante adriatico; nel corso del mattino graduale miglioramento sulle coste laziali che si estenderà con ampie schiarite verso nord raggiungendo Toscana e Umbria, mentre nuvolosità e fenomeni insisteranno sul versante adriatico. Sull'isola molto nuvoloso con rovesci e occasionali temporali che si localizzeranno dal pomeriggio sul settore meridionale della regione.

Sud e Sicilia: molto nuvoloso con precipitazioni sparse anche temporalesche che si attenueranno temporaneamente durante le ore centrali per riprendere nel corso del pomeriggio a iniziare dalla sicilia e Calabria, per estendersi su tutte le regioni nel corso della sera. Neve sui rilievi a quote superiori ai 1000-1300 metri, in abbassamento serale fino a quote collinari tra Molise e Puglia garganica.

Temperature: minime in diminuzione su Alpi e Prealpi, più decisa sul settore orientale; senza apprezzabili variazioni altrove. Massime in deciso calo su Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale, stazionarie altrove.