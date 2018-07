Temporali al Nord, nuvole al Centro: il meteo del 20 e 21 luglio

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per venerdì 20 luglio in Italia.

Nord: cielo con poche nubi ma con copertura nuvolosa in graduale aumento durante la mattinata sulle aree alpine, con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie su alto Piemonte, Alpi lombarde e venete e Trentino Alto Adige. Estensione dei fenomeni dal pomeriggio anche alle zone pedemontane; cielo inizialmente sereno sulle altre zone, velato poi dal pomeriggio.

Centro e Sardegna: cielo in prevalenza sereno, salvo qualche nube medio-alta in formazione pomeridiana sul versante adriatico.

Sud e Sicilia: sole e cielo sereno, isolati annuvolamenti durante le ore centrali della giornata sul settore appenninico, specie quello calabro.

Temperature: massime in flessione sul settore alpino centrorientale, in aumento sulle due isole maggiori e sulle regioni del medio adriatico, senza variazioni altrove. Minime in lieve aumento al Nord e su Calabria e Sicilia, generalmente stazionarie sul resto del territorio.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per sabato 21 luglio in Italia.

Nord: addensamenti consistenti sulle regioni alpine e prealpine con precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, più intense al mattino sulle aree montuose piemontesi settentrionali, su quelle lombarde e sul Trentino-Alto Adige; nel pomeriggio estensione dei fenomeni anche al resto del settentrione. Dalle ore serali parziale attenuazione delle precipitazioni sull'arco alpino, mentre fenomeni localmente anche intensi interesseranno le aree pianeggianti centroccidentali. Sulle altre zone inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso in attesa dell'arrivo del peggioramento.

Centro e Sardegna: annuvolamenti compatti tra tarda mattinata e pomeriggio sul settore settentrionale toscano con qualche debole rovescio o temporale associato, in assorbimento dalle ore pomeridiane; condizioni di bel tempo altrove, ma con velature, anche compatte, in transito durante la prima parte della giornata dapprima sull'isola e poi sul settore peninsulare. In serata attesi nuovi addensamenti bassi e stratiformi sul settore centroccidentale della Sardegna.

Sud e Sicilia: cielo limpido e terso ovunque con innocua nuvolosità medio-alta in passaggio mattutino su Campania, Molise e Basilicata settentrionale.

Temperature: minime in lieve flessione sull'arco alpino centroccidentale e in Campania; in tenue aumento su rilievi del Nord-Est, regioni adriatiche centromeridionali. Massime in diminuzione al Centro, alta Campania e Molise occidentale, più sensibile al Nord; in rialzo altrove.