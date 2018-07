Poche nuvole al Sud, ancora pioggia al Nord: il meteo del 19 e 20 luglio

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per venerdì 20 luglio in Italia.

Nord: nuvolosità in graduale aumento mattutino sulle aree alpine con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, in estensione pomeridiana anche alle zone pedemontane; sul restante territorio cielo inizialmente sereno, velato poi dal pomeriggio.

Centro e Sardegna: tempo stabile e soleggiato ovunque salvo qualche nube medio-alta in formazione pomeridiana sul versante adriatico.

Sud e Sicilia: cielo limpido e terso su tutte le regioni a parte isolati annuvolamenti durante le ore centrali della giornata sul settore appenninico.

Temperature: minime in lieve aumento su Pianura Padana centroccidentale, zone alpine e prealpine orientali, Calabria e Sicilia, generalmente stazionarie sul resto del territorio; massime in tenue flessione sul settore alpino, in aumento sulle due isole maggiori, su Emilia-Romagna, coste laziali e campane, senza variazioni altrove. Venti: deboli di direzione variabile, a prevalente regime di brezza. Mari: poco mossi.