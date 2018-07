Poche nuvole e minime in rialzo: il meteo del 13 e 14 luglio

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per venerdì 13 luglio in Italia.

Nord: nuvoloso sulle aree alpine e appenniniche e localmente sulle zone pianeggianti di Piemonte, Lombardia e Veneto con locali rovesci più frequenti a Nord Est, specie nelle ore pomeridiane, ma in generale esaurimento in serata con ampie schiarite. Cielo parzialmente nuvoloso altrove, ma con estesi rasserenamenti attesi dalla seconda parte della giornata.

Centro e Sardegna: giornata all'insegna della scarsa nuvolosità, con cielo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Marche e Abruzzo con possibilità di qualche sporadico piovasco associato. Temporanee e innocue velature sono attese verso fine giornata sulla Sardegna occidentale.

Sud e Sicilia: condizioni di bel tempo, tranne locali addensamenti fino al mattino sulla Campania settentrionale e qualche nube nel primo pomeriggio sulle regioni adriatiche, specie sulle zone interne del Molise, dove potranno aver luogo deboli piovaschi.

Temperature: minime in lieve rialzo su gran parte del Nord, su aree appenniniche centrali, coste ioniche di Puglia, Basilicata e Calabria e sulle due isole maggiori; generalmente stazionarie altrove. Massime senza variazioni di rilievo o in lievissimo calo sull'Alto Adige e lungo le aree costiere adriatiche pugliesi; in aumento sul resto del Paese, più deciso su Nord-Ovest, Lombardia occidentale ed Emilia-Romagna.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per sabato 14 luglio in Italia.

Nord: annuvolamenti compatti su rilievi alpini e appenninici con deboli rovesci o temporali tra tarda mattinata e ore pomeridiane, in successivo assorbimento serale con ampi spazi di cielo sereno; poche nubi al primo mattino sul resto del settentrione. Seguirà un temporaneo aumento della copertura nuvolosa anche sulle aree pianeggianti fino al primo pomeriggio, ma senza fenomeni di rilievo. Dal tardo pomeriggio attese ampie schiarite con tendenza al sereno in serata.

Centro e Sardegna: scarsa nuvolosità con cielo in prevalenza soleggiato, a parte temporanei annuvolamenti a evoluzione diurna sulle aree interne comprese tra Marche e Abruzzo settentrionale.

Sud e Sicilia: bel tempo, salvo un po' di innocue nubi basse e stratiformi in transito a fine giornata sulla Sicilia occidentale.

Temperature: minime in lieve rialzo al Nord-Ovest, su Lombardia, Emilia-Romagna occidentale, aree appenniniche centrali, regioni meridionali tirreniche e isole maggiori; senza variazioni di rilievo altrove. Massime in diminuzione sulla Sardegna occidentale; in aumento su gran parte del settentrione e sulle regioni centromeridionali tirreniche; stazionarie sul resto del Paese.