Pioggia e freddo in tutta Italia, il meteo di lunedì 14 e martedì 15 maggio

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di oggi, lunedì 14 maggio 2018, in Italia.

Nord: cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Piemonte, specie settore centro- settentrionale e occidentale, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia in estensione al Trentino Alto Adige; nuvolosità variabile sulle restanti aree con locali piovaschi e tendenza nel corso della mattinata a schiarite su Emilia Romagna e pianure lombardo-venete. Dal pomeriggio miglioramento in graduale estensione a gran parte delle regioni con addensamenti residui su Liguria e aree alpine.

Centro e Sardegna: nubi in progressiva intensificazione sulla Sardegna con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e tendenza a temporanee schiarite nel corso del pomeriggio. Molte nubi con piogge sparse e qualche isolato rovescio o temporale su regioni peninsulari tirreniche e Umbria con tendenza a variabilità; nuova temporanea intensificazione della nuvolosità e dei fenomeni nel corso del pomeriggio. Nuvolosità variabile sulle rimanenti regioni peninsulari con residui rovesci su Marche settentrionali e qualche pioggia fra pomeriggio-sera su Marche meridionali e coste abruzzesi.

Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso con piogge, sparse su Campania, occasionali sui settori tirrenici di Basilicata, Calabria e Sicilia; tendenza a variabilità nel corso del pomeriggio. Nuvolosità poco consistente alternata ad ampi spazi di sereno sul resto del meridione con qualche nube in più per fine giornata soprattutto su Molise, Puglia e Calabria ionica.

Temperature: massime senza notevoli variazioni su Sicilia meridionale, aree ioniche e Salento in generale; in diminuzione altrove, anche marcata al Centro Nord.

Le previsioni per domani (martedì 15) e i prossimi giorni

Nella prima parte della settimana l'Italia sarà alle prese con un vortice di bassa pressione ricolmo di aria fresca che manterrà condizioni di tempo molto instabile con temperature in deciso calo, specialmente al Centro-Nord, dove i valori si porteranno anche al di sotto delle medie stagionali. Neppure nei giorni seguenti si profila l'arrivo di un'alta pressione in grado di garantire tempo stabile ma, con lo spostamento verso i Balcani del vortice depressionario, tra mercoledì e giovedì le precipitazioni saranno meno diffuse. Il rischio di temporali pomeridiani, spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo, resterà comunque elevato su Alpi, Nord-Est e regioni tirreniche. Nella seconda parte della settimana la parziale attenuazione dell'instabilità sarà accompagnata anche da un generale rialzo termico.

Domani il cielo sarà nuvoloso su tutto il Paese, ma con tendenza a un parziale miglioramento al Nord-Ovest; proseguono condizioni di spiccata instabilità al Nord-Est, al Centro e in Sardegna, con rovesci e temporali sparsi, maggiormente diffusi nel pomeriggio, ma presenti fin dal mattino su Alpi, Friuli Venezia Giulia, regioni centrali tirreniche, Campania e Sardegna. Breve fase instabile anche nel resto del Sud, con locali rovesci o temporali possibili su Puglia, Calabria e Sicilia orientale. Precipitazioni in esaurimento quasi ovunque in serata. Sulle Alpi limite della neve oltre 1700-2000 metri. Temperature in ulteriore calo, tranne al Nord-Ovest e in Sardegna. Venti moderati occidentali su Tirreno e Sardegna.