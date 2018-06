Paura a Mosca, taxi sulla folla: sette feriti nell'incidente | Video

Va fuori strada, invade il marciapiede e ferisce otto persone. Le immagini del taxi che, nel centro di Mosca, vicino al centro commerciale Gostiny Dvor su via Ilyinka street, investe i passanti hanno fatto il giro del mondo e per qualche ora si è temuto che si trattasse di un attentato terroristico, proprio nei primi giorni dei Mondiali di calcio ospitati in Russia.



La polizia, però, ha chiarito che si è trattato di un incidente. Ventotto anni, originario del Kirghizistan, l'autista del taxi, Anarbek uulu Chyngiz, avrebbe perso il controllo della vettura. D'altronde a Mosca non sono rari incidenti di questo tipo: la Russia resta uno dei primi Paesi al mondo per la mortalità sulle strade, in particolare a causa dell'alcolismo, del cattivo stato delle infrastrutture e del frequente non rispetto del codice della strada: solo nel 2017 oltre 19mila persone sono morte sulle strade.