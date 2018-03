Malala torna nella sua casa in Pakistan: "È il posto più bello del mondo"

Il breve viaggio di Malala è un momento fortemente simbolico per il Pakistan, che cita spesso lo Swat come un successo nella sua lunga battaglia contro l'estremismo. Il giro in elicottero sullo Swat è durato circa 45 minuti. La regione montagnosa, un tempo famosa destinazione turistica, fu presa dai talebani pakistani nel 2007; i militanti imposero un governo brutale e sanguinario, ma l'esercito regolare riuscì a cacciarli nel 2009. Recentemente le restrizioni per i turisti sono state rimosse, ma la situazione dal punto di vista della sicurezza rimane fragile. Come d'altra parte dimostra l'attacco a Malala del 2012, tre anni dopo l'operazione militare. A febbraio scorso 11 soldati sono stati uccisi in un attentato e secondo gli analisti i militanti hanno ancora una presenza nell'area.

Malala, attualmente studentessa all'università di Oxford nel Regno Unito, è rientrata in Pakistan per una visita a sorpresa due giorni fa. In un discorso trasmesso in tv, la giovane attivista è scoppiata in lacrime e ha dichiarato che tornare in Pakistan era il suo sogno e che intende rientrare nel Paese in modo permanente una volta che avrà terminato gli studi. La visita è stata accolta con gioia, ma anche da alcune critiche. Nonostante infatti Malala sia rispettata a livello internazionale, nel suo Paese la società è spaccata fra chi la elogia e alcuni conservatori che invece ritengono sia un'agente occidentale che ha come obiettivo quello di gettare vergogna sul Pakistan.

Il 9 ottobre del 2012 un uomo armato salì sullo scuolabus e chiese: "Chi è Malala?". Poi sparò contro di lei, che fu prima curata in un ospedale dell'esercito e poi trasportata in aereo nella città britannica di Birmingham per un'operazione molto delicata. Il suo recupero quasi miracoloso e la sua instancabile 'carriera' di promotrice dei diritti all'istruzione sono diventati da allora simbolo globale della lotta per i diritti umani, tanto che nel 2014 è diventata la persona più giovane a essere insignita del premio Nobel per la Pace, a soli 17 anni.