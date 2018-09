Olimpiadi, Asian Games di Thohir ok: ora Indonesia punta a Giochi 2032

L'Indonesia si candida ad ospitare le Olimpiadi del 2032. Il presidente del CIO, Thomas Bach, accoglie l'Indonesia come uno dei candidati per ospitare le Olimpiadi del 2032 - si legge in una nota - dopo il successo nell'organizzazione dei Giochi Asiatici del 2018. Il Presidente della Repubblica di Indonesia, Joko Widodo, ha incontrato oggi Bach (sabato 1° settembre 2018) nel Palazzo Presidenziale, insieme al Presidente dell' OCA, Ahmad Al-Fahad Al-Sabah e al Presidente del Comitato Organizzatore degli Asian Games, Erick Thohir.

Durante l'incontro, Joko Widodo ha anche dichiarato che il successo dei Giochi asiatici ha dimostrato la capacità dell'Indonesia di ospitare un evento multi-sport più ampio. Circa 12.000 atleti provenienti da 45 nazioni e migliaia di dirigenti e giornalisti hanno partecipato ai Giochi asiatici di Giacarta e Palembang. Durante l'evento che si terrà dal 18 agosto al 2 settembre, l'Indonesia ha organizzato una spettacolare cerimonia di apertura e tutte le competizioni sono state ben organizzate. In aggiunta a ciò, le sedi di gara sono state considerate a livello degli standard internazionali, con il velodromo riconosciuto come uno dei migliori al mondo.