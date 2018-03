Olimpiadi 2026, Malagò a Losanna ma Torino rifiuta liaison con Milano

Ufficialmente, col sindaco Sala il presidente del Coni ha parlato di Olimpiadi "per 30 secondi". Ufficiosamente, invece, molto di più. Dubitiamo che Malagò si sia dilungato sulla stagione della Scala, sulle potenzialità inespresse dell'Idroscalo e abbia ignorato il tema caldo del momento per il quale è sceso in campo Beppe Grillo, cioè il 32,5 per cento degli italiani. Il guru del Movimento 5 stelle ha dettato la linea dei Giochi, che devono essere a impatto zero sotto il profilo ecologico e (quasi) zero sotto quello economico. E' la ragione per la quale, nella presentazione della proposta italiana al Cio, assieme a Milano - polo principale - è germogliata l'idea di Torino nella veste di 'spalla'. Torino che può vantare le strutture del 2006, dall'Oval al PalaIsozaki, dalla pista di bob a Cesana al trampolino di Pragelato.

Una scorciatoia che non rende particolarmente felici Appendino - contattata via telefono nei giorni scorsi da Malagò - e i sindaci delle comunità montane della Valsusa. Oltre al gestore degli impianti di risalita della Vialattea. Il Mi-To è una soluzione con scarso appeal. Torino - tra l'altro dopo città metropolitana anche il consiglio comunale ha dato l'ok, incurante delle proteste di piazza - non si sente riserva di nessuno e da Appendino in giù il refrain è sempre lo stesso: o tutto o niente. Liofilizzando il concetto, Torino vuole una candidatura propria e non in coabitazione. Altrimenti è pronta a farsi da parte nell'attesa che si valuti l'impatto economico dell'intera organizzazione.