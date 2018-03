Olimpiadi 2026, Grillo: "Sì a modo nostro". Ok da Consiglio metropolitano Torino

Appendino ha deciso di rimandare l'invio della lettera con la manifestazione di interesse della Città, per cui c'è tempo fino al 31 marzo, e nel frattempo ha incassato il via libera unanime, con 18 voti, del Consiglio metropolitano a una mozione unitaria che la impegna "ad adoperarsi presso tutte le sedi competenti a presentare entro il 31 marzo la manifestazione di interesse di Torino per i Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026". Il testo è costato non poco lavoro di mediazione nel trovare una sintesi tra due diversi documenti, uno presentato da centrodestra e centrosinistra e uno del M5S, e Appendino ha comunque chiarito che una manifestazione di interesse non equivale a una candidatura.

"Vogliamo costruire un modello diverso, Torino è un caso unico in Europa con impianti da utilizzare, ma nessuno di noi può dire se siamo in grado di avanzare una vera candidatura. Serve un confronto costruttivo per un modello sostenibile". Insomma, la strada è ancora lunga e "la sfida parte dopo il 31 marzo". Intanto, alla finestra c'è anche il Veneto, col governatore leghista Luca Zaia che ha proposto la propria regione in tandem con le Province di Trento e Bolzano, puntando su attrattività e strutture delle Dolomiti, usando da volano i Mondiali di Cortina 2021, per 'Olimpiadi a impatto zero'. La Provincia di Bolzano ha annunciato che non intende depositare una manifestazione di interesse a una candidatura altoatesina, mentre Milano per ora non si fa avanti e attende le mosse del Coni. Sul fronte Carroccio si è intanto impegnato anche Matteo Salvini, che si è detto favorevole a Giochi diffusi, che coinvolgano più città e territori.