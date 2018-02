Nuvole e pioggia su tutta l'Italia: il meteo dell'1 e 2 febbraio

Le previsioni per la giornata di domani in Italia.

Nord: cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse su levante ligure, Lombardia centrorientale, Triveneto ed Emilia-Romagna, nevose sui rilievi alpini centroientali e su quelli dell'appennino emiliano-romagnolo, a quote superiori ai 600-700 metri; dal tardo pomeriggio tendenza a diradamento della nuvolosità compatta sul settore nordoccidentale e contestuale attenuazione dei fenomeni su gran parte della Lombardia e del Trentino Alto-Adige.

Centro e Sardegna: moderato maltempo con precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale su Sardegna, regioni tirreniche peninsulari, Umbria e settore appenninico, con fenomeni localmente anche intensi sul Lazio; dal pomeriggio estensione delle precipitazioni al restante territorio delle Marche e, dalla sera, a quello abruzzese; attese deboli nevicate sui rilievi dell'Abruzzo oltre i 1200-1300 metri e su quelli più settentrionali marchigiani, dalla serata, oltre i 700 metri.

Sud e Sicilia: molte nubi compatte su Molise occidentale, regioni tirreniche della penisola e sulla Sicilia, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, localmente intensi sulla Campania; velato sul resto del meridione, ma con temporanei addensamenti più consistenti associati a piogge e locali rovesci sulla Puglia.

Temperature: minime in diminuzione sulle aree alpine, Liguria, restante territorio piemontese e sui rilivi appenninici dell'Emilia-Romagna, stazionarie sul restante settentrione; in aumento altrove, più deciso al meridione; massime in diminuzione su alpine e prealpi, Liguria, Emilia-Romagna, coste adriatiche settentrionali, nord Sardegna e sulla Toscana; senza variazioni di rilievo sul Lazio centrosettentrionale e Sicilia meridionale; in rialzo sul resto del paese.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali al nord, con locali rinforzi sulla Liguria e moderati venti di bora dalla tarda mattinata sul triestino. Da moderati a localmente forti meridionali su Toscana e Marche, ma con tendenza a divenire settentrionali e ad attenuarsi; forti dai quadranti meridionali sul restante centro-sud, tendenti ad attenuarsi e a divenire settentrionali dal pomeriggio sulla Toscana.

Mari: da agitati a molto agitati in serata il mare e canale di Sardegna e l'Adriatico meridionale; agitato lo Ionio; molto mossi con tendenza a divenire agitati in serata il Tirreno meridionale e lo stretto di Sicilia; molto mossi il Tirreno e l'Adriatico centrosettentrionali; mossi i restanti mari.