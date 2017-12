Nuvole e pioggia su tutta Italia: il meteo del 27 e 28 dicembre

Le previsioni per domani: al nord già dal primo mattino cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni centrorientali, Valle d'Aosta ed aree alpine del Piemonte con piogge o rovesci sparsi e nevicate sui rilievi al di sopra dei 1000 metri; generalmente velato altrove. Dalla seconda parte della mattinata tendenza a graduale diradamento della nuvolosità a partire dalle regioni più occidentali, con in serata cielo velato su triveneto e costiera emiliano-romagnola e poco nuvoloso altrove.

Al centro e Sardegna addensamenti estesi ed anche compatti sul versante tirrenico con fenomeni associati, a carattere di rovescio o temporale, in estensione pomeridiana alle aree adriatiche, risultando nevosi a quote collinari; schiarite sempre più ampie da metà pomeriggio su Sardegna e regioni occidentali.

Al sud e Sicilia molte nubi al primo mattino sulle aree tirreniche ed appenniniche con piogge diffuse, locali rovesci e temporali, nevicate oltre i 1000 metri, in sensibile attenuazione già dalla seconda parte della mattinata sulla Sicilia; nuvolosità sparsa altrove con possibilità di qualche piovasco al primo mattino sulla Puglia centromeridionale.

Temperature: minime generalmente stazionarie sulle aree pianeggianti delle regioni alpine e prealpine e sulla Sicilia occidentale, in aumento sul resto delle regioni ioniche, in diminuzione altrove; massime in aumento sulle aree pianeggianti del Piemonte, in marcata flessione sul resto del territorio.

Venti: occidentali di burrasca sulla Sardegna e sulle regioni tirreniche; moderati occidentali su quelle adriatiche, con rinforzi sulle aree interne; deboli settentrionali altrove con locali rinforzi sulla Liguria.

Mari: da molto agitato a grosso il mar di Sardegna; molto agitati il canale di Sardegna ed il Tirreno; da molto mossi ad agitati il mar Ligure, lo stretto di Sicilia e lo Jonio; da mosso a molto mosso il mar Adriatico.