Nuvole e pioggia nel weekend dell'Epifania: il meteo del 6 e 7 gennaio

Le previsioni per oggi in Italia fornite dall'Aeronautica militare. Nord: molto nuvoloso o coperto con piogge sparse e isolati temporali su Liguria e Piemonte in estensione, tra tarda mattinata e primo pomeriggio, a Lombardia e parte occidentale dell'Emilia Romagna. Attese nevicate sui rilievi alpini centro occidentali a quote superiori a 1500 metri. Dalla sera le precipitazioni tenderanno a divenire piu' diffuse. Molte nubi anche su resto del nord ma con deboli piogge confinate al Friuli Venezia Giulia. Al mattino formazione di banchi di nebbia sulle zone pianeggianti.

Centro e Sardegna: nubi alternate a spazi di sereno sull'isola ma con estese velature per fine giornata; nuvolosità irregolare sulle regioni tirreniche peninsulari con piogge sparse sul settore centro settentrionale della toscana e fenomeni deboli e sporadici lungo le zone costiere; tendenza a decise schiarite dal pomeriggio sul Lazio. Ampi spazi di sereno sul resto del centro in attesa di velature in arrivo dal tardo pomeriggio sera. Al mattino formazione di isolati banchi di nebbia su zone pianeggianti e vallate interne.

Sud e Sicilia: molte nubi al mattino su Campania, Basilicata, zone interne di Molise ed aree ioniche della Calabria con qualche debole piovasco in area campana; schiarite nel pomeriggio e cielo velato dalla sera. Ampi spazi di sereno sul resto del meridione a parte qualche nube in più sulla Puglia centro meridionale. Dal pomeriggio velature sulla Sicilia, in successiva estensione a Calabria e Puglia. Al mattino formazione di isolati banchi di nebbia su zone pianeggianti e vallate interne.