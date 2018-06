Neymar: "Il passaggio al Psg? Non avrei pagato così tanto per comprarmi"

Neymar pensa che il suo costo sia esagerato. "Personalmente non avrei pagato 222 milioni per me", ha rivelato il calciatore brasiliano al sito tedesco spox.com tornando sul suo mega trasferimento dello scorso anno dal Barcellona al PSG. "Non sono orgoglioso e non sono il giocatore più costoso di tutti i tempi".

Neymar ha poi rivelato che gli piacerebbe "rigiocare il famoso Germania-Brasile 7-1 del 2014 ma con lui in campo". In vista di questo Mondiale, però, Neymar ha concluso: "Sfortunatamente, quello che è successo è successo. Ma ora abbiamo l'opportunità di cancellare presto l'ultima Coppa del Mondo".