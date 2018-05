Napoli, 17enne milanese in gita fuma spinello e cade dalla finestra di un hotel

Aveva fumato uno spinello la 17enne di Corbetta che è rimasta seriamente ferita cadendo da una finestra di un albergo a Napoli, dove si trovava in gita. È accaduto due settimane fa, ma si è saputo solo ora. La ragazza sta bene e due compagne di scuola, anch'esse minorenni, sono state denunciate per averle ceduto la marijuana.

"È una ragazza serena, raramente alza la voce, ha risultati scolastici positivi, una di quelle che non lo diresti mai" commenta il dirigente scolastico dell'istituto Ipsia Vasco Mainardi, Maurizio Salvati, ai microfoni del TgR della Lombardia. "L'effetto branco è notevole, i ragazzi quando sono assieme non ragionano più con la propra testa. Vogliono provare, anche se non sono istigati da nessuno. Il provare li porta a fare cose che non dovrebbero fare".