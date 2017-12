Nadia Toffa e gli auguri ai fan: "Quest'anno sarà un Natale speciale. Grazie a chi mi vuole bene"

"Amici miei, quest’anno sarà un Natale speciale, stretta alla mia famiglia e alle persone che mi vogliono bene, come quelle che incontro per strada e che si preoccupano per me chiedendomi "come stai", come se mi conoscessero da sempre, un gesto d'affetto che mi riempie il cuore di gioia e che mi regala una forza incredibile. Mica male come regalo per Natale, sono fortunata davvero! ". Nadia Toffa tramite la sua pagina Facebook augura ai fan e "a chi le vuole bene" un felice Natale.

L'inviata delle "Iene" era stata colta da un malore improvviso a Trieste il 2 dicembre scorso che aveva scosso non solo il mondo della tv. Il suo nome sul web a fine 2017 è diventato una delle parole di ricerca più digitate su Google in assoluto.

Così dopo aver raccontato quei giorni passati in ospedale durante un'intervista de Le Iene, Toffa nel giorno della vigilia di Natale ha deciso di ringraziare tutte le persone che "si preoccupano per me". "Ancora una volta voglio ringraziarvi dal profondo del cuore per aver pensato e sperato per la mia salute, lo faccio da qui, sperando che il mio grazie arrivi a tutti voi, assieme al mio augurio più vero e sincero per un sereno Natale. Penso alle vostre tavole imbandite di cibo con sventagliate di antipasti, primi, panettoni e pandori che al solo pensiero mi viene l’acquolina in bocca, e immagino di essere seduta lì con voi pronta alla tombola dopo mezzanotte. Buone feste a tutti".