MotoGp Qatar, Dovizioso vince davanti a Marquez, Rossi terzo. Moto2, trionfa Bagnaia

Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio del Qatar, la gara inaugurale del Mondiale MotoGp. Il pilota della Ducati ha preceduto la Honda Hrc di Marc Marquez, secondo al termine di un avvincente duello. Sul podio anche Valentino Rossi, che ha chiuso a sette decimi dal forlivese. Il campione del mondo in carica ha cercato di superare Dovizioso nel corso dell'ultimo giro, ma il pilota italiano nel gioco degli incroci si è ritrovato davanti sul rettilineo finale conquistando la nona vittoria in carriera nella classe regina. Quarto Cal Crutchlow, buon quinto posto per Danilo Petrucci con la Ducati Prama. Sesto Maverick Vinales con l'altra Yamaha, in risalita dopo una partenza difficile. Ottavo Johann Zarco, scattato dalla pole position e in testa per tre quarti della gara prima di cedere negli ultimissimi giri. Nella top ten anche Andrea Iannone, nono con la Suzuki.

Moto2 - Doppietta italiana in Moto2 nel Gran Premio del Qatar. Francesco Bagnaia ha trionfato a Losail con lo Sky Racing Team precedendo in volata il connazionale Lorenzo Baldassarri. Completa il podio Alex Marquez, terzo a oltre cinque secondi dalla coppia italiana. Nella top ten anche Mattia Pasini, quarto, e Luca Marini, nono. Più indietro Simone Corsi (14°) e Andrea Locatelli (19°). Nelle retrovie Romano Fenati (24°), Stefano Manzi (26°) e Federico Fuligni (29°).

Moto3 - Jorge Martin ha vinto la prima gara stagionale del motomondiale per la classe Moto3. Lo spagnolo del team Gresini ha battuto al fotofinish il connazionale Aron Canet. Completa il podio Lorenzo Dalla Porta, terzo e migliore degli italiani, davanti a Niccolò Antonelli, quarto. Nella top ten anche Fabio Di Giannantonio, sesto, e Andrea Migno, decimo. Più indietro Marzo Bezzecchi (14°), Dennis Foggia (16°) e Tony Arbolino (17°). Ritiri per Nicolo Bulega ed Enea Bastianini.