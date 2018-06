MotoGp, Lorenzo non si ferma più: pole a Barcellona davanti a Marquez

Dalla prima vittoria al Mugello alla pole position al Montmelò: Jorge Lorenzo non si ferma più e in sella alla sua Ducati firma il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Catalogna, una pista a lui cara e dove in passato ha vinto più volte con la Yamaha. Con il tempo di 1.38.680 lo spagnolo ha preceduto il connazionale Marc Marquez, su Honda, staccato di 0.066 millesimi. Terzo tempo per Andrea Dovizioso sull'altra Ducati, a 0.243.ù

Lorenzo non dominava una qualifica dal 2016, Gp di Valencia e una Ducati non partiva al palo a Montmeló dall'epoca di Casey Stoner nel 2008. Per Lorenzo è anche la 40esima pole position in carriera. "Una vittoria, come quella del Mugello, è più importante di una pole position. Sono comunque contento per questo risultato. È stata una qualifica in cui è stato fondamentale mantenere la calma, ho rischiato anche di cadere, ho spinto al massimo con la seconda gomma ed è andata bene", ha commentato Lorenzo dopo le qualifiche. Deve accontentarsi della piazza d'onore il leader del Mondiale Marquez, passato dalla Q1 dopo l'ennesima caduta nelle libere del mattino. "Oggi è andata bene con un secondo posto. Il passo e buono e domani vediamo", ha dichiarato il cinque volte campione del Mondo sempre sorridente nonostante la tuta tutta sbucciata.

Dovizioso dopo aver dominato le libere chiude al terzo posto, comunque in prima fila, e da quanto visto deciso a rompere i piani di vittoria al collega e al rivale della Ducati. Nella sfida di testa tra Marquez e Lorenzo, futuri compagni nella Honda, potrebbe inserirsi proprio il forlivese. "Sono molto contento, per me è difficile fare la prima fila. Abbiamo lavorato bene. Un Lorenzo così competitivo ci ha aiutato ad avere le idee chiare su dove dobbiamo migliorare, siamo lì davanti per giocarcela con tutti", ha commentato il Dovi nel paddock.

In seconda fila partirà Maverick Vinales, quarto con la sua Yamaha a 0.465. Al fianco dello spagnolo ci sarà Andrea Iannone, quindo con la Suzuki a 0.468, e Danilo Petrucci, sesto con la Ducati del Team Pramac a 0.498. Solo terza fila per Valentino Rossi, settimo con la Yamaha a 0.586. Il Dottore non è distante dai primi e in gara proverà sicuramente a dire la sua. "Ci proverò, mi piacerebbe fare bene e lottare per il podio, ma al momento mi sembra che le Ducati siano favorite", ha dichiarato Rossi. "Abbiamo provato a fare di tutto ma siamo troppo condizionati dalla gomma davanti", ha aggiunto. Chiudono la top ten il francese Johan Zarco su Yamaha, lo spagnolo Tito Rabat su Ducati e l'inglese Cal Crutchlow su Honda.