Mondiali di scherma, Alice Volpi è oro nel fioretto: "Sono al settimo cielo"

Alice Volpi ha vinto la medaglia d'oro nel fioretto femminile ai Mondiali di scherma in svolgimento a Wuxi, in Cina, battendo la francese Ysaora Thibus . Si tratta del secondo oro conquistato dall'Italia all'indomani del trionfo di Maria Navarria nella spada.

Dopo l'argento dello scorso anno, l'atleta della Fiamme Oro si è riscattata trionfando in finale 15-12 contro la francese Ysaora Thibus. La fiorettista toscana era giunta in finale dopo la vittoria per 15-7 in semifinale sulla tunisina Ines Boubakri, già bronzo ai Giochi di Rio2016. Nel suo percorso di gara verso il tetto del mondo, l'azzurra, dopo le vittorie in sequenza contro la portacolori di Hong Kong, Kimberley Cheung, per 15-8 e poi contro la russa Adelina Zagidullina, dominata nettamente per 15-6, aveva avuto nettamente ragione dell'ucraina Kateryna Chentsova col punteggio di 15-2 nel tabellone delle 16, prima di affrontare ai quarti il derby italiana contro Camilla Mancini, superata per 15-9.

"Non me ne rendo ancora conto, è tutto magico - commenta a caldo Volpi - Sono al settimo cielo perché è un risultato per il quale ho lavorato a lungo. Non riesco a descrivere che emozione sia conquistare un titolo di campionessa del Mondo, perché ho ancora addosso l'adrenalina di una finale che è stata assai faticosa. Ad un certo punto pensavo di non farcela ma ho stretto i denti e poi sentivo le urla ed il tifo in tribuna di Annalisa Coltorti (preparatrice atletica, ndr) e di Daniele (il fidanzato Daniele Garozzo, ndr). È un successo che dedico a loro, alla mia famiglia, alle Fiamme Oro, ma un pensiero particolare a mio nonno (scomparso lo scorso mese di aprile, ndr) che mi ha seguito da lassù".

Medaglia di bronzo per Arianna Errigo, sconfitta in semifinale.