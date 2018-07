Milleproroghe: slitta e cambia la riforma delle Bcc, stop a intercettazioni

Slitta anche l'entrata in vigore della riforma delle banche di credito cooperativo - voluta dal governo Renzi - con "una modifica della disciplina" e alcune misure "chirurgiche" che in sostanza "realizzano una riforma della riforma", ha spiegato Conte. L'obiettivo è "rafforzare la finalità mutualistica e cerchiamo di conservare il radicamento nel territorio. Vogliamo restituire più potere alle banche di credito cooperativo".

Sostanzialmente, il decreto fa slittare i termini da novanta a 180 giorni per l'adesione delle Bcc ai gruppi bancari. "La riforma aveva due finalità: il rafforzamento patrimoniale delle Bcc e permettere loro di avere accesso al mercato dei capitali, e dall'altro lato garantire il carattere mutualistico di queste banche", ha spiegato il ministro dell'Economia Giovanni Tria evidenziando che "la riforma secondo noi garantiva la prima finalità ma non la seconda e quindi siamo intervenuti". Viene elevata fino al 60% - dall'attuale 50% più 1 - la quota minima di capitale della capigruppo che dev'essere detenuta dalle banche di credito cooperativo aderenti: la possibilità di ridurre questa soglia in caso di necessità potrà essere decisa solo da un Dpcm e non su semplice delibera del Mef. Per quanto riguarda gli organi direttivi, almeno la metà più due dei componenti del Cda dovranno essere espressione delle banche di credito cooperativo aderenti.

"Si interviene anche sul modo in cui la capogruppo può decidere le strategie, che dev'essere fatto attraverso un processo di consultazione di tutte le banche del gruppo - ha spiegato il ministro - Per quanto riguarda i singoli piani strategici e operativi ci sarà più autonomia". Nel decreto trova spazio anche la questione delle Universiadi 2019 che si terranno a Napoli: "Abbiamo pensato di responsabilizzare il territorio con un commissario di diretta emanazione di Comune e Regione", ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, che ha la delega allo sport. Mentre non c'è il codice appalti, perché "ci stiamo lavorando, ho costituito un tavolo tecnico presso la presidenza - ha rivelato Conte - ma intervenire su un codice molto corposo e complesso, non è semplice. Se ci riusciremo presto o dopo la pausa agostana è difficile prevederlo".

Le altre misure contenute nel provvedimento riguardano la proroga al 31 dicembre 2019 del termine entro cui il Cipe deve individuare le modalità di impiego delle economie derivanti dai finanziamenti dei programmi di edilizia scolastica, la possibilità di ricorrere alle graduatorie vigenti nell'anno scolastico 2017/2018 per coprire almeno 183 posti, compresi 40 nelle scuole statali all'estero e 28 posti nelle scuole europee, la conferma nel 2018 del 'bonus cultura', l'ampliamento dei termini di presentazione da parte dei soggetti destinatari dei procedimenti di recupero degli aiuti di Stato, dei dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo.