Migranti, Tunisi convoca l'ambasciatore italiano: "Profondo stupore per le parole di Salvini"

L'ambasciatore italiano a Tunisi è stato convocato al ministero degli Esteri tunisino dove gli è stata manifestata la "sorpresa" per le parole pronunciate dal nuovo ministro degli Interni italiano, Matteo Salvini.

In una nota pubblicata sul profilo Facebook del ministero si legge: "A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal nuovo ministro degli Interni italiano, Matteo Salvini, domenica in Sicilia, in cui ha sottolineato che "la Tunisia, paese libero e democratico non invia all'Italia persone oneste, ma spesso e deliberatamente ex prigionieri", lunedì 4 giugno 2018 l'ambasciatore italiano in Tunisia è stato ricevuto dal ministero degli esteri tunisino per informarlo dello stupore della Tunisia per tali dichiarazioni, che non riflettono il livello di cooperazione tra i due paesi nel trattare la questione migratoria. Dopo l'incontro, il diplomatico italiano ha confermato che il ministro degli Interni italiano gli aveva ordinato di informare le autorità tunisine che le sue dichiarazioni erano state prese fuori contesto e che era pronto a sostenere la cooperazione con il nostro paese nelle sue aree di competenza".

E Salvini ha fatto subito sapere: "Saremo ben contenti di organizzare un incontro nel più breve tempo possibile con il collega ministro dell'Interno tunisino per rafforzare e rinsaldare i rapporti sul fronte immigrazione".